Lutto per Conor McGregor, morto il cane Hugo: “Ho il cuore spezzato, ci mancherai”

Conor McGregor ha annunciato su Instagram di averte il cuore spezzato per la morte del suo cane Hugo, il suo amico più fedele.

Lutto per Conor McGregor, morto il cane Hugo: il dolore del lottatore

Conor McGregor ha dato il triste annuncio con un post su Instagram.

Il suo cane Hugo è morto. Il lottatore, che si trova ancora in vacanza a Roma con la famiglia, ha condiviso sul suo profilo una serie di foto in compagnia del suo “compagno più vicino“. Ha dichiarato di avere il “cuore spezzato” e si è rivolto direttamente al suo fedele amico a quattro zampe, per ringraziarlo di averlo avuto accanto fino all’ultimo e di aver reso migliore la sua vita e quella della sua famiglia.

Anche le sue storie sono piene di foto di Hugo, con il sottofondo della canzone “Runaway” di Ed Sheeran.

Lutto per Conor McGregor, morto il cane Hugo: il lottatore protagonista di episodi di violenza

Nelle foto condivise sui social da Conor McGregor, il lottatore appare come un padre premuroso e affettuoso, come ha dimostrato anche nel caso di questa triste perdita, che gli ha spezzato il cuore. Nonostante questo, è conosciuto per essere spesso protagonista di episodi di violenza, l’ultimo dei quali ha coinvolto Francesco Facchinetti.

Il produttore ha denunciato un’aggressione da parte di McGregor, che lo avrebbe colpito con un pugno in faccia senza motivo. Il caso ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e si attendono i risvolti delle indagini.

Lutto per Conor McGregor, morto il cane Hugo: sofferenza in comune con Facchinetti

Per una strana coincidenza, Facchinetti e McGregor sono stati accumunati anche da questo momento di grande dolore. Il cane di Conor McGregor è morto a distanza di pochi giorni da quello di Francesco Facchinetti.

Lunedì il produttore aveva annunciato su Instagram la scomparsa di Ardi, amico a quattro zampe che ha fatto parte della sua famiglia da 15 anni. Anche lui ha postato molte bellissime foto del suo cane.