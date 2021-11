Lutto per Fabio Basile: morto il fratello Michael, ex judoka che aveva ispirato il fratello minore, vincitore dell’oro olimpico a Rio nel 2016.

Lutto per Fabio Basile: morto a 31 anni il fratello Michael

Nella giornata di venerdì 19 novembre, si è verificata la prematura scomparsa di Michael Basile all’età di soli 31 anni.

Il giovane uomo era un ex judoka nonché fratello maggiore del campione Fabio Basile. Per l’oro olimpico a Rio 2016, Michael Basile è sempre stato un punto di riferimento, un modello da seguire. È stato, infatti, proprio il fratello maggiore a ispirare e aiutare Fabio Basile a intraprendere la sua carriera nel judo che lo ha portato a vincere le Olimpiadi nel 2016.

Lutto per Fabio Basile, morto a 31 anni il fratello Michael: “Mi mancherai tanto”

Il drammatico evento è stato comunicato dalla madre di Michael Basile, Tiziana, e dal fratello Fabio. In relazione alla prematura e improvvisa scomparsa del 31enne, infatti, il judoka ha scritto il seguente messaggio: “Ciao Mike, sangue del mio sangue. Ti ho voluto bene… Mi mancherai tanto”.

La madre dell’ex sportivo, invece, ha scritto: “Ti abbiamo voluto con tutto il cuore e quando sei arrivato hai riempito la nostra vita di gioia.

Eri così piccolo e fragile. E anche da ‘grande’ lo eri: duro fuori e tenero dentro”.

Lutto per Fabio Basile, morto a 31 anni il fratello Michael: la scoperta

Per quanto riguarda la scoperta del decesso di Michael Basile, nella giornata di venerdì 19 novembre, i familiari del 31enne avevano tentato più volte di mettersi in contatto con lui ma le mancate risposte alle chiamate fatte avevano generato forti preoccupazioni.

Pertanto, la famiglia dell’ex judoka ha deciso di recarsi presso la sua abitazione, facendo la tragica scoperta.

Al momento, sono ancora in fase di accertamento le cause che hanno portato al sopraggiungere della morte di Michael Basile anche se si suppone che possa essersi trattato di un arresto cardiaco. Una risposta in merito verrà fornita quando verranno diffusi i risultati dell’autopsia.