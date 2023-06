Terribile lutto per Fabri Fibra e Nesli: è morto il padre Ivaldo Tarducci. L’uomo, molto conosciuto a Senigallia, città di residenza, è scomparso nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 giugno.

Fabri Fibra e Nesli in lutto: è morto il padre Ivaldo Tarducci

Fabri Fibra e Nesli stanno vivendo un momento difficile. Nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 giugno è morto il padre Ivaldo Tarducci. L’uomo aveva 96 anni ed era molto conosciuto a Senigallia perché gestiva da anni e anni un negozio di abbigliamento.

Chi era il padre di Fabri Fibra e Nesli

Ivaldo Tarducci era molto conosciuto a Senigallia, in provincia di Ancona, perché era il titolare di un negozio di abbigliamento del centro. L’attività, il Tarducci Ivaldo Jeans, non era noto solo alla popolazione locale. Stando a quanto scrive Qui Senigallia, i clienti arrivavano da ogni parte della regione. Per il momento, Fabri Fibra e Nesli non hanno commentato la terribile notizia.

Il cordoglio del Comune di Senigallia

Via Facebook, il sindaco del Comune di Senigallia ha così espresso il proprio cordoglio alla famiglia Tarducci per la scomparsa di Ivaldo: