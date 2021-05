Lutto per Fabrizio Corona: “Come faccio ora senza di te? Sento un vuoto enorme e grande sofferenza”

L’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona ha pubblicato un post su Instagram per annunciare il recente lutto che ha sconvolto la sua vita.

La vita dell’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, è stata improvvisamente sconvolta da un doloroso e inatteso lutto: la notizia è stata diffusa dallo stesso Corona attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale.

Lutto per Fabrizio Corona, addio a Severina Panarello

Nella giornata di sabato 22 maggio, Fabrizio Corona ha pubblicato un commovente messaggio sul suo account Instagram, scritto a corredo di una particolare fotografia.

Lo scatto, infatti, ritrae la responsabile dell’Ufficio per l’esecuzione penale esterna, Severina Panarello, deceduta all’età di 58 anni, dopo aver lottato contro una grave e incurabile malattia che le era stata diagnosticata nel corso del mese di marzo 2021.

In relazione al ruolo professionale ricoperto, la donna si occupava di effettuare colloqui con i condannati, tra i quali erano spesso annoverati anche nomi di personaggi illustri.

Proprio l’umanità, la dedizione e la professionalità della 58enne l’avevano resa una persona estremamente apprezzata e amata, come dimostra lo stesso post condiviso da Fabrizio Corona.

Lutto per Fabrizio Corona, il post su Instagram

In particolare, la didascalia che accompagna la foto di Severina Panarello scritta dall’ex re dei paparazzi esprime il dolore dell’uomo nel seguente modo:

“Le ho voluto bene come una madre. Ho pianto solo con lei, davanti a lei, per gioia, dolore, emozione, sconforto.

Ha vissuto per tutti noi detenuti, affinché venissero riconosciute le pene alternative come un valore della costituzione per ricominciare nel modo giusto una nuova vita.

Mi ha insegnato a credere nella giustizia governata da persone uniche e oneste come lei. Ho capito con lei che il bene esiste e che i valori sono importantissimi. È stata il mio punto di riferimento per più di dieci anni. Come faccio ora senza di lei?

Ho un vuoto enorme e una grande sofferenza. Le voglio un bene immenso ‘doc’.

Buon viaggio dottoressa continua a proteggerci da lassù. Donna speciale, per sempre sarai nel mio cuore”.

Lutto per Fabrizio Corona, chi era Severina Panarello

Severina Panarello, quindi, è stata una delle presenze più importanti nella vita di Fabrizio Corona, durante gli ultimi anni. Tuttavia, la donna ha segnato in modo incisivo anche molti altri condannati incontrati nel corso della sua carriera.

La 58enne, infatti, verrà sempre ricordata per le sue competenze e, soprattutto, per la sua smisurata umanità.

Accanto al caso di Fabrizio Corona, poi, la responsabile dell’Ufficio per l’esecuzione penale è stata incaricata, in passato, di lavorare anche al caso di un altro personaggio molto illustre del panorama italiano, seguendo le vicende di SilvioBerlusconi nel momento in cui venne condannato ai servizi sociali in seguito a un processo per frode fiscale a Mediaset.