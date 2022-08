Lutto per Francesca Chillemi: i messaggi di cordoglio dei vip

Grave lutto per Francesca Chillemi, protagonista di Viola come il mare. I messaggi di cordoglio da parte dei colleghi.

Francesca Chillemi ha pubblicato un post su Instagram in cui ha annunciato di aver perso l’amata nonna.

“Nonna Ciccina questo non è un addio, non andrai mai via, sei parte di me, con me, per sempre. Nonna tu non sai quanto mi hai fatto sentire amata” ha scritto l’ex Miss Italia nella serata del 5 agosto, con uno scatto insieme alla nonna. I vip hanno subito mostrato il loro affetto, inondandola di messaggi di cordoglio. Tra questi Elena Santarelli, Cristina Chiabotto, Alessandro Roja, Claudia Ruffa, Ludovica Sauer, Flavia Pennetta e Massimiliano Di Lodovico.

L’attrice non ha aggiunto dettagli, per cui non si conoscono le cause del decesso della parente.

Un momento lavorativo importante

Sul fronte professionale, Francesca Chillemi sta vivendo un momento molto importante. A settembre sarà in prima serata su Canale 5 con la fiction Viola come il mare, che la vede protagonista con Can Yaman. Il gossip ha mormorato per lungo tempo di una presunta relazione tra i due. Situazione smentita dai diretti interessati.

Francesca Chillemi è legata a Stefano Rosso, con cui ha avuto la figli Rania, di 5 anni. La cronaca rosa ha svelato anche la possibilità di una seconda gravidanza per l’attrice, ma per il momento non ci sono state conferme. Can Yaman, invece, si professa single.