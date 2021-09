Il calcio in inglese è in lutto dopo aver ricevuto la notizia della morte di Roger Hunt, ex attaccante del Liverpool e della nazionale.

Lutto per il calcio inglese, morto a 83 anni Roger Hunt: ex attaccante del Liverpool e della nazionale

Il calciatore, noto come “Sir Roger” negli ambienti della tifoseria dei Reds, giocò nella Nazionale inglese che vinse il Mondiale nel 1966, giocata in casa. Roger Hunt, inoltre, è stato anche il miglior realizzatore in campionato, mettendo a segno ben 244 gol per il club di Anfield, e ha registrato 34 presenze con l’Inghilterra.

Con la Nazionale, l’attaccante ha segnato 18 gol, dopo il suo debutto avvenuto nel 1962. All’epoca, il Liverpool era posizionato nella seconda divisione del calcio inglese.

Lutto per il calcio inglese, morto a 83 anni Roger Hunt: messaggi di cordoglio

La scomparsa di Roger Hunt è stata commentata dal Liverpool attraverso una nota ufficiale: “Siamo in lutto per la scomparsa del leggendario ex giocatore Roger Hunt. I pensieri di tutti al Liverpool Football Club sono con la famiglia e gli amici di Roger in questo momento triste e difficile”.

Oltre al Liverpool, anche la Uefa ha espresso il proprio cordoglio per la morte dell’attaccante inglese, diffondendo il seguente comunicato: “A nome della comunità calcistica europea, l’Uefa desidera esprimere il proprio dolore per la scomparsa dell’ex attaccante del Liverpool, Roger Hunt, membro chiave della squadra inglese vincitrice della Coppa del Mondo del 1966. Riposa in pace, Roger”.

Lutto per il calcio inglese, morto a 83 anni Roger Hunt: carriera

Roger Hunt è nato il 20 luglio 1938 a Golborne, nel Cheshire e ha esordito nel Lierpool nel 1958, concludendo la sua esperienza con il club nel 1969: con i Reds, l’attaccante ha registrato 492 presenze.

In questo contesto, la Kop lo ha ribattezzato “Sir Roger”.

In merito all’attaccante, il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha dichiarato: “Roger Hunt non è secondo a nessuno per importanza nella storia del Liverpool Football Club, questo è chiaro – e ha aggiunto –. Mi è stato detto che la Kop lo ha ribattezzato ‘Sir Roger’ per i suoi successi, un goleador che non ha mai smesso di lavorare per aiutare i suoi compagni di squadra; credo che si sarebbe inserito bene nella nostra squadra attuale. Quindi, è Sir Roger che ricorderemo, onoreremo e al quale renderemo omaggio nei prossimi giorni”.