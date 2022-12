Lutto per il Principe William: morto l'amico e pilota britannico Mark Jenkins

Il Principe William ha dovuto affrontare in queste ultime ore, una importante perdita.

Il pilota britannico e amico Mark Jenkins ha perso la vita in un incidente aereo, mentre stava sorvolando i cieli del Kenya. Con lui c’era anche il figlio Peter. Il Principe del Galles ed erede al trono ha dato l’annuncio della scomparsa dell’amico con un comunicato trasmesso sui canali ufficiali.

Yesterday, I lost a friend, who dedicated his life to protecting wildlife in some of East Africa’s most renowned national parks. Mark Jenkins, and his son Peter, were tragically killed when flying over Tsavo National Park while conducting an aerial patrol.

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 9, 2022