Lutto per l'allenatore del Lecce: morto il padre in un momento calcisticamente molto buono per il team salentino, ma ora è il momento del dolore

Mister Marco Baroni è stato colpito dalla grave perdita e sui social scattano i messaggi di cordoglio. Baroni viveva un bel momento calcistico, con 15 punti in classifica dopo la prima parte di stagione. Insomma, per il Lecce le cose stanno andando bene ma per baroni è arrivata una notizia molto più seria e grave: come spiegano i media della Puglia il forte e stimato tecnico, purtroppo, in queste ore “deve far fronte ad una terribile notizia extra campo”.

Lutto per l’allenatore del Lecce

Quale notizia? Quella terribile per cui, come è stato annunciato anche dal club, è spirato il il papà di Marco Baroni. Appena si è diffusa la notizia sui canali social della formazione salentina sono apparsi diversi messaggi di sincero cordoglio per quel decesso.

La nota di cordoglio della società

Ecco quello ufficiale: “Il presidente con tutti i soci, il responsabile dell’area tecnica e l’intera dirigenza, il gruppo squadra ed i dipendenti tutti, esprimono il più sentito cordoglio e vicinanza a mister Marco Baroni in questo momento di grande dolore per la perdita del caro papà”.

Con queste toccanti parole affidate ai canali social ufficiali la società ha voluto far sentire la sua vicinanza all’uomo ed al tecnico dopo la terribile perdita familiare.