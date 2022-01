Non solo lutto, ma anche rammarico per il decesso in solitudine e rabbia per Laura Torrisi, a cui è morta la nonna: “Ti avrei voluto stringere più forte”

Lutto improvviso per Laura Torrisi, è morta la nonna: “Ti avrei voluto stringere più forte”: l’attrice ha pubblicato sui social foto commoventi, come quella di lei bambina tenuta per mano dai nonni, e parole struggenti sulla sua perdita. Sul profilo Instagram e su quello Facebook di Laura campeggiano le toccanti parole di addio alla nonna, l’ultima che al Torrisi aveva ancora accanto dopo la morte degli altri.

Laura non era potuta starle vicino a causa delle regole anti Covid. Ha scritto l’attrice siciliana: “Se avessi saputo che quella di un mese fa, sarebbe stata l’ultima volta che ti avrei visto, ti avrei stretta più forte”. E ancora: “L’ultima mia radice se n’è andata. Più che per l’agonia, mi ha fatto male saperti sola nel momento della dipartita.

Credo fermamente che fino all’ultimo momento, i nostri cari possano sentirci”.

Poi Laura si è sfogata: “Trovo davvero ingiusto che a causa delle disposizioni Covid, (non aveva il Covid) i familiari più stretti come i figli ad esempio, non possano stare vicino ai loro cari per accompagnarli nel loro ultimo viaggio”.

Nessuno merita di morire da solo. Nessuno”. E in tenera chiosa: “Ti voglio bene nonna. Sei stata una nonna e bisnonna presente ed amorevole, anche nella distanza. Non lo dimenticherò mai. Corri ad abbracciare il nonno. (Anche per me)”.