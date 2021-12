Lutto per Miriana Trevisan: “Lo amavo tantissimo”

Miriana Trevisan è stata colpita da un profondo e tragico lutto nella casa del GF Vip 6.

In queste ore nella casa del GF Vip Miriana Trevisan ha ricevuto una terribile notizia: il suo adorato zio è scomparso.

Miriana Trevisan: il lutto

La showgirl Miriana Trevisan è scoppiata in lacrime dopo che, nella casa del GF Vip, è stata messa al corrente della scomparsa di suo zio.

I concorrenti le si sono stretti attorno per cercare di confortarla e la showgirl si è abbandonata alla disperazione. “Quest’anno è morta prima mia zia, poi mio padre, poi stavo per morire io quest’estate e adesso mio zio”, ha dichiarato la Trevisan visibilmente provata, e ancora: “Ero la sua nipote preferita, lo amavo tantissimo”.

Miriana Trevisan: il padre scomparso

Negli ultimi mesi la showgirl è stata profondamente segnata dalla scomparsa di suo padre (a causa del Covid) con cui solo negli ultimi anni era riuscita a ristabilire un rapporto.

“Buon viaggio papà. Ti amo tanto. Grazie grazie grazie”, aveva scritto sui social la showgirl annunciando la scomparsa del padre. L’evento è stato particolarmente doloroso per la Trevisan che, nella casa del GF Vip, ha preferito tenere per sé questo grande dolore. La showgirl non aveva fatto segreto di aver instaurato un rapporto particolarmente speciale con suo padre e ovviamente la sua scomparsa l’ha devastata.

Miriana Trevisan: l’intervento

Negli ultimi mesi la showgirl ha anche dovuto subìre un delicato intervento per la rimozione dell’utero e lei stessa ha confessato alle altre concorrenti del reality show di aver quasi rischiato di perdere la vita.

“Dico la verità, stavo per morire quest’estate, a me non me ne frega niente, io non soccombo…mai”, ha dichiarato, e ha aggiunto: “Ho i miei cavoli fuori che non porto qui perché voglio essere allegra”.

In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi hanno espresso le loro condoglianze alla showgirl sui social e i coinquilini del GF Vip le sono rimasti accanto durante questo momento per lei particolarmente difficile.