Lutto per Morgan: è morto l’amico Max Quinque

Mentre è impegnato nelle prove generali di Ballando con le Stelle Morgan è stato colpito da un tragico e doloroso lutto: il fotografo Max Quinque, suo storico amico e collaboratore dei Blu Vertigo, è scomparso.

Morgan: il lutto

Sui social Morgan – attualmente impegnato nelle prove della nuova edizione di Ballando con le Stelle – ha espresso tutto il suo dolore per la scomparsa di colui che reputava uno dei suoi più cari amici:

“Era simpaticissimo, parlava, ma tanto, tanto, più di me, e non so se mi spiego. Sapeva tutto, era veramente colto. E aveva tanto da dire e lo diceva, a noi piaceva tantissimo e lavoravamo molto volentieri.

Suonava con la stessa velocità con cui parlava”, ha scritto, e ancora: “Se c’era Max di certo l’atmosfera non era mai spenta perché la chiacchiera era sempre a mille, tant’è che una volta arrivati al portone di casa sua lui diceva; va beh dai ti riaccompagno indietro, così allora si ritornava in studio e gli altri che ci vedevano tornare, perplessi allora si offrivano per fare il secondo giro e riaccompagnare a casa Max”.

Morgan: chi era Max Quinque

Max Quinque, all’anagrafe Massimo Quinque, per anni ha vissuto e lavora fra Milano e New York. Nel corso della sua carriera ha realizzato numerosi reportage di politica e costume: ha collaborato a Off Duty, Style e Asia Magazine. Per la redazione di Far Eastern Economic Revue ha realizzato numerosi reportages a Hong Kong, inoltre ha seguito lo sviluppo della situazione politica in paesi dell’Estremo Oriente.

Nel 1983, al suo rientro in Italia, si è occupato di moda e pubblicità e collaborato con alcuni dei personaggi più influenti della musica rock italiana.

Nel 1989 è stato premiato da Musica & Dischi per il progetto grafico della copertina di Creuza de Ma, il famoso disco di Fabrizio De André. Per il celebre cantautore genovese realizzò anche il progetto grafico della copertina Le Nuvole.

Morgan: Ballando con le Stelle

