Lutto per Rai Vaticano, è morto il giornalista Massimo Enrico Milone

L’informazione di rigore perde un protagonista assoluto ed è lutto per l’intera categoria ed in particolare per Rai Vaticano, è morto il giornalista Massimo Enrico Milone. Da quanto si apprende il professionista aveva 67 anni e a dare la notizia è stato il collega della TGR Antonello Perillo. Il vicedirettore di TGR Rai lo ha fatto pubblicando un post sui social. Milone si era contraddistinto anche per il ruolo di caporedattore di TGR Campania. Dai media si apprende che il presidente Ucsi – Unione Cattolica Stampa Italiana ed era da poco in pensione.

Morto il giornalista Massimo Enrico Milone

Su Facebook Antonello Perillo ha scritto: “Un grandissimo giornalista, un immenso uomo. Per me un Maestro ed un fratello maggiore…”. E ancora: “Ci mancherai. Ti porterò per sempre nel mio cuore distrutto dal dolore. Ti voglio un bene pazzesco, carissimo Massimo Milone”. Sono stati moltissimi i commenti di dolore e sincero cordoglio alla notizia del decesso di Milone. Dai media si apprende che chi lo aveva conosciuto lo ricorda come una persona gentile e cordiale, “una grande persona”. Milone era laureato in giurisprudenza e fin da giovane aveva avviato una collaborazione con Avvenire.

L’ingresso in Rai e le grandi inchieste sul terrorismo

Nel 1979 era entrato in Rai ed in Campania aveva seguito vicende legate alle Brigate Rosse ed al rapimento di Ciro Cirillo, fino al terremoto dell’Irpinia. Dal 2022 era stato nominato presidente dell’Unione cattolica stampa italiana e per dieci anni caporedattore centrale di TGR Campania. Fanpage ricorda i suoi lavori più recenti come lo speciale ‘I ragazzi di Papa Francesco’. Realizzato in collaborazione con il TG1 in seguito al viaggio del Pontefice in Brasile, per la Giornata della Gioventù 2023.