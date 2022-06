Lutto per un ex concorrente di X-Factor: la futura moglie muore a poche ore dal matrimonio

Un grave lutto ha colpito l'ex concorrente di X-Factor Tom Mann. La compagna Danielle muore a soli 34 anni poco prima delle nozze.

Avrebbe dovuto sposarsi di lì a qualche ora, ma il destino ha riservato al cantante ed ex concorrente di X-Factor Tom Mann il più drammatico dei dolori. La futura moglie dell’artista britannico Danielle Hampson è scomparsa prematuramente all’età di 34 anni.

I due sono stati legati per circa 7 anni e da questa relazione è nato un figlio, Bowie. Il piccino è ancora in tenerissima età e ha solo 8 mesi.

X-factor, muore la sposa di un ex concorrente a poche ore dalle nozze. La vicenda

Non si conoscono almeno il momento le cause del decesso della giovane avvenuto nella mattinata del 18 giugno, proprio in quello che avrebbe dovuto essere il gran giorno per la coppia. La straziante notizia è stata data proprio dal cantante. Queste le parole affidate su Instagram:

“Non posso credere di scrivere queste parole ma la mia cara Dani – la mia migliore amica, il mio tutto, l’amore della mia vita – è morta nelle prime ore di sabato mattina, 18 giugno.

Mi sento come se avessi pianto un oceano. Non siamo mai arrivati ​​all’altare, a pronunciare i nostri voti, o a ballare il nostro primo ballo, ma so che sai che eri tutto il mio mondo e la cosa migliore che mi sia mai capitata, Danielle. Indosserò questo anello che avrei dovuto indossare sempre come segno del mio amore incondizionato per te”.

Le condoglianze di Simon Cowell

Tra le persone che si sono unite al dolore per la morte di Danielle Hampson si segnala anche il padre di “X-Factor” Simon Cowell. Sentito da TMZ ha dichiarato:

“Come padre semplicemente non riesco a immaginare il crepacuore che Tom e la sua famiglia stanno attraversando e lo contatteremo personalmente. Dalla mia famiglia alla sua, porgiamo le nostre più sentite condoglianze e tutto il nostro amore in questo tragico momento”.