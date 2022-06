Luxuria, il patto “dello shampoo” con la Meloni: il retroscena

Vladimir Luxuria ha svelato alcuni retroscena su una lite da lei avuta con Giorgia Meloni.

Vladimir Luxuria: la lite con Giorgia Meloni

Vladimir Luxuria ha svelato di aver fatto quello che lei ha chiamato un “patto dello shampoo” con Giorgia Meloni, con cui ebbe una discussione nel 2016, all’epoca in cui lei annunciò di essere incinta della prima figlia.

Luxuria commentò la notizia scrivendo in un tweet: “Auguri e figli trans!” e il suo messaggio ovviamente non mancò di offendere la leader di Fratelli D’Italia. In seugito le due si sarebbero incontrate nello stesso salone di bellezza e a tal proposito Luxuria ha confessato:

“Eh già, andavamo dallo stesso parrucchiere e proprio in quella sede ci siamo chiarite riguardo al mio tweet. Meloni ha capito perfettamente come il mio non volesse essere un commento offensivo, ma soltanto una battuta per stemperare il clima pesante riguardo alla sua gravidanza.

E così abbiamo fatto una specie di “Patto dello shampoo”.

Non è dato sapere come siano proseguite le cose tra le due visto che Giorgia Meloni, a seguire, non ha mai abbracciato le battaglie per i movimenti LGBTQ e anzi, ha spesso scatenato polemiche in tal senso per via delle sue posizioni.