Luxuria, l'addio di Totti e Ilary: "In quel momento capii tutto"

Vladimir Luxuria ha rotto il silenzio sull’addio tra la sua amica Ilary Blasi e lo storico marito, Francesco Totti.

Luxuria: l’addio di Totti e Ilary

Quasi un anno fa Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato al mondo la loro rottura e la notizia continua a tenere banco da allora tra indiscrezioni in merito alle loro ripicche e, soprattutto, i loro nuovi amori. Vladimir Luxuria ha uno splendido legame d’amicizia con la conduttrice e per la prima volta ha confessato alcuni retroscena in merito al suo addio a Totti.

“Però una volta le chiesi un video di Totti per la mia nipotina Giulia, tifosissima della Roma, e lei mi guardò dritta in faccia con uno sguardo triste. In quell’attimo capii tutto. Non che c’era un’altra, ma che erano in crisi seria”, ha confessato Luxuria in merito al momento in cui ha compreso che la conduttrice e suo marito si sarebbero lasciati, mentre sul rapporto con Ilary ha affermato: “Mi piace lavorare con Ilary: è simpatica, schietta, non se la tira. Subito dopo la puntata si metteva una delle sue tutone e ci ritrovavamo in camerino a mangiare patatine e a bere un bicchiere di vino”.

Dopo l’addio a Francesco Totti la conduttrice ha ritrovato la serenità tra le braccia dell’imprenditore tedesco Bastian Muller e in tanti tra i suoi fan sono curiosi di sapere se la loro liaison sia destinata a durare.