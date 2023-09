Lvmh: Belloni, 'ampiamente superati 150 mln investimenti in Italia'**

Milano, 20 set. (Adnkronos) – Il piano di investimenti in Italia di Lvmh da 150 milioni annunciato nell'aprile scorso da Toni Belloni, direttore generale del colosso francese del lusso, è stato "ampiamente superato". A spiegarlo è stato lo stesso Belloni, a margine della premiazione del riconoscimento 'Maestri d'eccellenza' andata in scena ieri sera a Milano.

"Penso che abbiamo ampiamente superato quella cifra – ha spiegato Belloni – quest'anno abbiamo fatto importanti acquisizioni nella parte di integrazione a monte, come nella gioielleria, e stiamo facendo un importante intervento in Veneto, già annunciato, con l'assorbimento di uno stabilimento abbandonato da Safilo assorbendo le persone che ci lavorano, in buona parte. Abbiamo fatto qualche operazione con Fendi, Louis Vuitton e Dior per integrare qualcuna di queste aziende fornitrici che magri o per supporto o per passaggio generazionale ha bisogno di essere accompagnata in una fase differente. Abbiamo poi nuovi progetti, abbiamo completato la fabbrica di Fendi, che è un gioiello. L'anno non è finito, non ho ancora il consuntivo ma abbiamo ampiamente superato" quella cifra "in diversi settori".

"Dobbiamo continuare a innovare – ha aggiunto Belloni – noi crediamo strategicamente nella combinazione tra la grande impresa e la capacità esistente, che ha radici nei secoli, dei diversi distretti industriali italiani. Siamo clienti esigenti e anche dei partner. Non è solo capacità produttiva ma un saper fare che ci arricchisce ulteriormente".