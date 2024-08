M.O., 30 morti nel raid di Israele a 2 scuole e all'ospedale al-Aqsa

Gaza, 5 ago. (askanews) – È di almeno 30 morti il bilancio degli attacchi aerei israeliani che domenica hanno colpito Gaza. I rais israeliani si sono concetrati su due scuole a Gaza City dove hanno ucciso almeno 25 persone che vi si erano rifugiate, mentre un altro attacco al cortile dell’ospedale di al-Aqsa ha ucciso almeno cinque persone e incendiato alcune tende degli sfollati.

Nello Stato ebraico invece un palestinese ha accoltellato a morte due persone in una città vicino a Tel Aviv, in questo quadro continuano ad aumentare le tensioni tra le due parti in un momento in cui il paese si prepara all’attacco dell’Iran, considerato imminente.

I timori di una guerra totale nella regione sono aumentati dopo che il leader politico di Hamas Ismail Haniyeh è stato ucciso a Teheran e un attacco aereo israeliano ha colpito il vice comandante di Hezbollah a Beirut. L’Iran ha giurato vendetta.

Un portavoce militare israeliano ha avvertito che i sistemi di difesa aerea del paese “non sono ermetici” e ha esortato la popolazione a stare attenta, poiché il primo ministro, Benjamin Netanyahu, ha affermato che il paese è già in una guerra su più fronti con l’Iran e i suoi alleati.

Il segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, ha detto che Teheran potrebbe attaccare Israele già nelle prossime 24-48 ore.