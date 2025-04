M.O., almeno 22 morti in diversi raid israeliani a Gaza

Gaza, 18 apr. (askanews) – Almeno 22 palestinesi, tra cui due bambini e una donna, sono rimasti uccisi in una serie di attacchi aerei israeliani condotti la scorsa notte nel nord e nel sud della Striscia di Gaza. Lo riporta l’agenzia di stampa Wafa citando fonti locali.

Solo nella giornata di giovedì almeno 40 persone, la maggior parte delle quali in accampamenti per sfollati civili sono morti in una serie di attacchi aerei israeliani, Tel Aviv ha infatti intensificato la sua offensiva nel territorio palestinese.