M.O., appello di Guterres per un immediato cessate il fuoco a Gaza

Yokohama, 21 ago. (askanews) – Il Segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha lanciato un appello per un immediato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza in una conferenza stampa da Yokohama in Giappone, dopo che Israele ha annunciato il via all’operazione per prendere il controllo di Gaza City.

“È fondamentale raggiungere immediatamente un cessate il fuoco a Gaza e il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi, per evitare la morte e la distruzione di massa che un’operazione militare contro Gaza causerebbe inevitabilmente”.

Guterres ha poi condannato il piano per i nuovi insediamenti israeliani in Cisgiordania. “La decisione delle autorità israeliane di espandere la costruzione di insediamenti illegali, che dividerebbe la Cisgiordania, deve essere revocata. Ogni costruzione di insediamenti è una violazione del diritto internazionale” ha spiegato il segretario dell’Onu.