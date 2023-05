Home > Askanews > M.O., attacchi aerei israeliani sulla Striscia di Gaza M.O., attacchi aerei israeliani sulla Striscia di Gaza

Gaza City, 3 mag. (askanews) – L’esercito israeliano ha colpito con diversi attacchi aerei la Striscia di Gaza, in una escalation di violenza dopo la morte per sciopero della fame di un palestinese in un carcere israeliano. L’uomo, 45 anni, si chiamava Khader Adnan, era un membro del movimento islamista palestinese Jihad islamica ed era in sciopero della fame da 80 giorni. Alla notizia della sua morte sono stati lanciati diversi razzi da Gaza verso Israele. “È solo l’inizio” hanno detto in una dichiarazione congiunta i miliziani palestinesi, secondo quanto riferito dall’agenzia France Presse. Intanto il movimento palestinese Jihad islamica ha annunciato una tregua con Israele, dopo gli scontri a fuoco tra gruppi armati a Gaza e l’esercito israeliano in seguito alla morte di un leader dell’organizzazione islamista che era in sciopero della fame in una prigione israeliana. L’Egitto, uno dei mediatori tradizionali negli scontri tra le organizzazioni palestinesi e Israele, ha confermato queste informazioni, alle quali però Israele non ha reagito immediatamente. “Siamo riusciti a stabilire una tregua ed entrambe le parti hanno risposto da questa mattina”, ha detto ad Afp una fonte della sicurezza egiziana, a condizione di anonimato. Anche il Qatar e l’Onu sono intervenuti per stabilire un ritorno alla calma, dalle 4 del mattino ora locale, hanno detto all’agenzia francese fonti della Jihad islamica e di Hamas. Le ultime sirene di allarme missilistico, tuttavia, sono suonate nelle località israeliane vicino alla Striscia di Gaza intorno alle 5:30, ha riferito l’esercito.

