M.O, Ben Gvir sul Monte del Tempio: per salvare gli ostaggi serve la guerra

Roma, 4 ago. (askanews) – Una passeggiata sulla Spianata delle Moschee a Gerusalemme, che gli ebrei chiamano il Monte del Tempio: una mossa provocatoria da parte del ministro israeliano della sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, che richiama la celebre passeggiata compiuto da Arial Sharon allora leader dell’opposizione nel lontano anno 2000 in questo luogo sacro all’Islam.

In questo caso Ben Gvir e il suo partito di estrema destra Otzma Yehudit avevano un messaggio preciso: no alle trattative con Hamas per un cessate il fuoco a Gaza.

E così ha detto “I video horror di Hamas hanno come sfondo il tentativo di fare pressione sullo Stato di Israele e io lo dico da qui dal Monte del Tempio dove abbiamo dimostrato che la sovranità è possibile, è da qui che dobbiamo mandare un messaggio, assicurarci che oggi occupiamo l’intera Striscia di Gaza, eliminiamo tutti i membri di Hamas e incoraggiamo la migrazione volontaria, solo così riavremo tutti gli ostaggi e vinceremo”.

I video dell’orrore sono quelli diffusi da Hamas e dalla Jihad Islamica che mostrano in condizioni emaciate, in un tunnel, due ostaggi israeliani del 7 ottobre, il 21enne Rom Braslavski e il 24enne Evyatar David. Immagini che hanno scatenato un’ondata di indignazione. A Gaza ci sono ancora circa 50 ostaggi israeliani; una trentina sono reputati morti, gli altri 20 ancora vivi.

Così anche il premier Benjamin Netanyahu spiega in un messaggio tv di aver chiamato le famiglie, che Hamas affama gli ostaggi come i nazisti, e che chiaramente non vuole alcun accordo: per questo non si può cedere.

Mentre le famiglie degli ostaggi protestano a Tel Aviv, condannano la propaganda di Hamas ma chiedono al governo di riportare i loro cari a casa.

Ilay David, fratello di Evyatar, accusa Hamas di affamare deliberatamente gli ostaggi e dice alla folla “potrebbero avere solo pochi giorni di vita. Hamas usa Evyatar nel modo più crudele possibile. Supplichiamo il governo di Israele e e il popolo di Israele e ogni nazione del mondo e soprattutto il presidente Trump, lei ha il potere, deve fare tutto quello che può per liberarli tutti”.

Mentre Ofir Braslavski, padre di Rom, dice: “Mio figlio sta morendo l’ho visto con i miei occhi e anche il primo ministro lo ha visto. Mio figlio e gli altri ostaggi stanno pagando il prezzo. Signor primo ministro, lei è il leader, un leader deve prendere decisioni. Metta fine alla guerra e riporti tutti a casa”.