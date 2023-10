M.O., Biden ai soccorritori: ammirevole aiuto a ebrei e musulmani

Tel Aviv, 18 ott. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, durante il suo viaggio in Israele ha incontrato insieme al segretario di Stato Antony Blinken, i primi soccorritori e medici che hanno curato le vittime degli attacchi di Hamas il 7 ottobre.

Parafrasando un poeta irlandese ed elogiando il personale sanitario, Biden ha detto che “una sofferenza troppo lunga rende il cuore una pietra ma nessuno dei vostri cuori è diventato di pietra”. Il presidente Usa ha espresso ammirazione per la cura riservata a tutte le vittime, indipendentemente dal fatto che fossero ebree o musulmane.

Il presidente americano si è detto “convinto” che più le persone conosceranno queste storie sulla condotta dei medici, “più abbracceranno Israele”. Biden ha poi ricordato una storia che l’ex primo ministro Golda Meir raccontava e in cui diceva che l’arma segreta della resistenza di Israele è che gli ebrei non hanno nessun altro posto dove andare e ha concluso dicendo che “non è necessario essere ebreo per essere sionista”. Il presidente degli Stati Uniti ha poi di nuovo garantito il suo sostegno “alla vitalità dello stato di Israele” e alla “sicurezza” del suo popolo.