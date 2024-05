M.O., Biden: rifiutiam mandato arresto Cpi contro leader Israele

Washington, 21 mag. (askanews) – “La richiesta del procuratore della Corte Penale Internazionale (Cpi) di mandati di arresto contro i leader israeliani è scandalosa”. Con queste parole il presidente americano Joe Biden ha commentato l’annuncio del procuratore capo della Cpi di emettere mandati di arresto per presunti crimini di guerra contro il premier e il ministro della difesa di Israele.

In una nota stampa sul sito della Casa Bianca il presidente ha aggiunto: “Vorrei essere chiaro: qualunque cosa questo pubblico ministero possa intendere, non esiste alcuna equivalenza – nessuna – tra Israele e Hamas”. Biden ha ribadito che gli Usa saranno “sempre al fianco di Israele contro le minacce alla sua sicurezza”.

Il procuratore capo della Corte penale internazionale (Cpi), Karim Khan, nella nota in cui ha annunciato che presenta oggi le richieste di mandato di arresto per presunti crimini di guerra e contro l’umanità per i leader di Hamas e per il premier e il ministro della Difesa di Israele.