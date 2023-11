Ramallah, 30 nov. (askanews) – Dopo l’incontro a Tel Aviv con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, in cui ha ribadito che proteggere la popolazione civile nella Striscia di Gaza è “imperativo”, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha incontrato Abu Mazen a Ramallah in Cisgiordania. Il nuovo viaggio di Blinken punta a prolungare la pausa nei combattimenti per liberare gli ostaggi e far arrivare aiuti umanitari a Gaza.