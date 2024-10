M.O., Borrell: i 27 condannano attacchi d'Israele alle truppe Onu,

Lussemburgo, 14 ott. (askanews) - L'Unione Europea condanna tutti gli attacchi contro le missioni delle Nazioni Unite, ha affermato l'alto rappresentante Ue per la Politica estera dell'Ue, Josep Borrell, in risposta all'attacco alla missione di mantenimento della pace delle Nazioni Unite in Libano (...