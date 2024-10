M.O., Di Maio: Paesi arabi che garantiscono pace sono nostri alleati

Roma, 14 ott. (askanews) - "Tutti i Paesi del mondo arabo che hanno interesse in questo momento alla stabilità, alla crescita economica e alla prosperità sono nostri alleati, perché hanno dismesso o non hanno mai considerato l'ideologia come il cuore fondante della loro politica estera, mettono a...

Roma, 14 ott. (askanews) – “Tutti i Paesi del mondo arabo che hanno interesse in questo momento alla stabilità, alla crescita economica e alla prosperità sono nostri alleati, perché hanno dismesso o non hanno mai considerato l’ideologia come il cuore fondante della loro politica estera, mettono al centro l’idea di garantire pace e stabilità (che poi costituisce anche per noi pace e stabilità), perché quello che succede in Medio Oriente vediamo come può influenzare pesantemente le dinamiche non solo economiche, ma anche politiche dell’Europa e dell’Occidente tutto”: lo ha dichiarato Luigi Di Maio, rappresentante speciale dell’Ue per il Golfo Persico, ospite a Start su Sky TG24.