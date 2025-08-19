M.O.,Difesa: conclusa "Solidarity Path Operation 2", 100 tn aiuti

Milano, 19 ago. (askanews) – Si è conclusa l’iniziativa umanitaria “Solidarity Path Operation 2”, missione della Difesa italiana volta a realizzare un ponte aereo tra la Giordania e la Striscia di Gaza per consegnare aiuti vitali alla popolazione civile, duramente colpita dal protrarsi del conflitto.

Con il nono aviolancio effettuato dalla Difesa italiana, sono state distribuite oltre 100 tonnellate di generi di prima necessità, destinate in particolare alle aree più isolate e difficilmente raggiungibili della Striscia.

L’intera operazione, concepita dallo Stato Maggiore della Difesa e diretta dal Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), si è svolta in collaborazione con la Royal Air Force giordana, grazie al contributo determinante dell’Esercito Italiano e dell’Aeronautica Militare e all’efficace cooperazione internazionale con il Regno di Giordania, gli Emirati Arabi Uniti, il Regno Unito e la Francia.

L’iniziativa, che conferma la volontà dell’Italia di agire concretamente di fronte all’emergenza umanitaria in atto, si è sviluppata dal 9 agosto, con la distribuzione di aiuti forniti dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e da altri donatori italiani.

“Oggi si è conclusa l’iniziativa umanitaria Solidarity Path Operation 2, con la quale l’Italia ha contribuito ad alleviare le sofferenze di quanti vivono quotidianamente l’orrore della guerra” – ha dichiarato il Ministro della Difesa, Guido Crosetto.