Istambul, 9 ott. (askanews) – Il presidente turco Tayyip Erdogan ha dichiarato che punterà sulla “diplomazia” per calmare il conflitto tra Israele e Palestina. Ha aggiunto che la soluzione dei due Stati è l’unico modo per raggiungere la pace nella regione. Erdogan ha anche affermato che è necessario istituire uno Stato palestinese indipendente con Gerusalemme come capitale.