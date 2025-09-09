M.O., esplosioni in Qatar: ucciso a Doha capo negoziatore Hamas

Doha, 9 set. (askanews) – Il capo negoziatore di Hamas, Khalil al Hayya, è stato ucciso in un attacco israeliano a Doha. Nella capitale del Qatar ci sono state diverse esplosioni che hanno colpito edifici residenziali dove ha sede l’ufficio politico del gruppo palestinese.

L’attacco, rivendicato dall’ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu, è stato duramente condannato ministero degli Esteri del Qatar che lo ha definito un “attacco criminale che costituisce una palese violazione di tutte le leggi e norme internazionali e una grave minaccia alla sicurezza e all’incolumità dei cittadini”.

Anche Iran e Anp hanno condannato l’attacco mentre gli Stati Uniti hanno invitato i cittadini americani a stare al riparo.

Fonti vicine al movimento integralista islamico palestinese avevano affermato che l’ultima proposta di cessate il fuoco e accordo sugli ostaggi a Gaza avanzata dagli Stati Uniti era un “inganno mirato a indurre i membri di Hamas a discutere per poi attaccarli”.