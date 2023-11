M.O.,Gaza: la liberazione di altri 11 ostaggi israeliani

Tel Aviv, 28 nov. (askanews) – Ancora ostaggi rilasciati da Hamas nella notte tra lunedì e martedì e sono già in territorio israeliano. Tra questi le due gemelline di tre anni che sono state trasferite alla Croce Rossa Internazionale. Ci sono due dodicenni e un sedicenne i tre ostaggi francesi tra i rilasciati. “Sono estremamente soddisfatto di questo annuncio. Restiamo pienamente mobilitati per ottenere il rilascio di tutti gli ostaggi”, ha scritto in un tweet postato su X il presidente francese Emmanuel Macron.

Sono dunque undici gli ostaggi israeliani, nove bambini e due donne, sono stati liberati da Hamas lunedì scorso e portati in un ospedale di Tel Aviv per riunirsi ai loro parenti. Il quarto gruppo di ostaggi era composto da cittadini francesi, tedeschi e argentini, secondo il Qatar. In totale Hamas ha rilasciato 69 dei circa 240 ostaggi sequestrati il 7 ottobre.