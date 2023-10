M.O, il presidente americano Joe Biden è arrivato in Israele

Tel Aviv, 18 ott. (askanews) – Il presidente degli Stati uniti Joe Biden è arrivato in Israele, accolto all’aeroporto di Tel Aviv dal primo ministro Benjamin Netanyahu. Una visita che giunge poche ore dopo il terribile attacco missilistico su un ospedale di Gaza, che ha provocato la morte di centinaia di civili. Biden avrà subito un colloquio con Netanyahu, mentre non ha più in agenda la partecipazione a un vertice ad Amman con il presidente palestinese Abu Mazen, il capo di Stato egiziano Al Sisi e il re di Giordania Abdallah, annullato dopo la strage all’ospedale di Gaza perchè “al momento non può fermare la guerra”.