M.O., inviato Usa: accordo su Gaza favorirà soluzione in Libano

M.O., inviato Usa: accordo su Gaza favorirà soluzione in Libano

Beirut, 14 ago. (askanews) - "L'accordo su Gaza aiuterà ad arrivare a una soluzione diplomatica in Libano, a prevenire una guerra più ampia e a creare le condizioni per il ritorno degli sfollati libanesi nel sud e il ritorno degli abitanti israeliani del nord nelle loro case": lo ha detto oggi l'i...

Beirut, 14 ago. (askanews) – “L’accordo su Gaza aiuterà ad arrivare a una soluzione diplomatica in Libano, a prevenire una guerra più ampia e a creare le condizioni per il ritorno degli sfollati libanesi nel sud e il ritorno degli abitanti israeliani del nord nelle loro case”: lo ha detto oggi l’inviato degli Usa, Amos Hochstein, al termine dell’incontro con il presidente del parlamento libanese, Nabih Berri, alleato di Hezbollah.

“Ho discusso con Berri della situazione e della necessità di una de-escalation, e (il presidente Usa, ndr) Biden sta lavorando instancabilmente per risolvere la questione e mi ha chiesto di tornare in Libano prima che inizino i negoziati per Gaza questa settimana”, ha aggiunto Hochstein,.

“Dobbiamo porre fine a questa situazione oggi, e possiamo farlo, ma riconosciamo che dobbiamo prima porre fine al conflitto a Gaza”, ha rimarcato l’inviato Usa.