M.O., Khamenei: contro Netanyahu serve "sentenza di esecuzione"

Teheran, 25 nov. (askanews) – Secondo la Guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, il mandato di arresto spiccato dalla Corte penale internazionale (Cpi) nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu “non basta” e dovrebbe essere emessa una “sentenza di esecuzione”.

“Il bombardamento israeliano di case civili non è una vittoria. Ha detto Khamenei parlando alla forza paramilitare Basij. Il nemico non ha vinto a Gaza e in Libano, e non vincerà. Quanto hanno fatto è un crimine di guerra. È stato emesso contro di loro un mandato di arresto. Arrestare Netanyahu non basta. Deve essere emessa una sentenza di esecuzione”, ha detto l’ayatollah.