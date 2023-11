M.O., l'Idf mostra munizioni e armi di Hamas trovate ad Al-Shifa

Gaza, 16 nov. (askanews) – L’esercito israeliano ha mostrato dei video che documenterebbero il ritrovamento di “munizioni, armi ed equipaggiamento militare” di Hamas all’interno dell’ospedale Al-Shifa, a Gaza.

“Abbiamo trovato armi, materiali di intelligence, tecnologie militari ed equipaggiamento militare nell’ospedale appartenenti ad Hamas. Tutto ciò che abbiamo sequestrato sarà testato dalle agenzie di intelligence.” ha detto Daniel Hagari, portavoce dell’esercito Israeliano.

La notizia è stata però smentita dal ministero della Sanità dell’enclave, gestito da Hamas. Le forze armate israeliane “non hanno trovato né armi né equipaggiamento militare” nell’ospedale di Al-Shifa, ha assicurato il ministero, affermando di “non autorizzare” la presenza di armi nei suoi stabilimenti.

“Siamo all’interno del centro radiologico dell’ospedale Al-Shifa. Confermiamo senza alcun dubbio che Hamas utilizza sistematicamente gli ospedali nelle sue operazioni militari in violazione del diritto internazionale. E quello che abbiamo scoperto, credo, sia solo la punta dell’iceberg” spiega Jonathan Conricus, mostrando come le armi sarebbero state nascoste tra i macchinari per la risonanza magnetica e i medicinali.

“Hamas usa gli ospedali per scopi terroristici. Questo malsano sfruttamento della popolazione di Gaza deve finire”, ha spiegano i vertici militari israelinai.

Già nel 2014 Amnesty International aveva accusato Hamas di utilizzare questo complesso per “detenere, interrogare e torturare i sospetti”.