M.O., Magi:"Mozione Meloni giochino di prestigio contro opposizioni"

Roma, 24 set. (askanews) – “Il governo italiano dovrebbe riconoscere subito lo Stato palestinese e invece Giorgia Meloni annuncia una risoluzione che è un giochino di prestigio per accusare noi opposizioni di essere filo-Hamas”. A dirlo è Riccardo Magi, segretario di +Europa, durante il presidio per la Global Sumud Flotilla tenutosi oggi pomeriggio davanti alla Camera a Piazza Montecitorio.

“Noi crediamo invece – ha aggiunto Magi – che l’Italia dovrebbe stare con le altre democrazie occidentali come Francia, Australia, Canada, che hanno riconosciuto lo Stato palestinese anche per evitare annessioni territoriali da parte dello Stato israeliano perché la guerra di Israele oggi è diventata una guerra di occupazione quindi c’è anche questo rischio”.

“La mobilitazione dei cittadini in Italia – ha osservato – sta però smuovendo gradualmente il governo italiano il fatto che il ministro Crosetto abbia mandato una fregata in assistenza alla flottiglia è un fatto importante: noi crediamo che il governo italiano debba chiedere al govertno israeliano garanzie di sicurezza per cittadine e cittadini che partecipano a quella azione umanitaria”.