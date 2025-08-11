M.O., Netanyahu: vogliamo liberare Gaza, non occuparla

Tel Aviv, 11 ago. (askanews) – Il piano di Israele è “liberare Gaza non occuparla”. Lo ha affermato il premier israeliano Benjamin Netanyahu in una conferenza stampa per i media internazionali.

“La guerra può finire se Hamas depone le armi e libera tutti gli ostaggi rimasti”. Ha detto il premier israeliano che poi ha illustrato il piano di Israele per “il giorno dopo” Hamas, basato su cinque principi: “Gaza sarà smilitarizzata, Israele avrà la responsabilità primaria della sicurezza, verrà istituita una zona di sicurezza al confine tra Gaza e Israele per prevenire future incursioni terroristiche, e verrà istituita a Gaza un’amministrazione civile, non israeliana, che cercherà di vivere in pace con Israele”.

Ma ha anche avvertito: “Faremo tutto il necessario per difendere il nostro Paese, il nostro popolo e il nostro futuro. Vinceremo la guerra, con o senza il sostegno degli altri”.