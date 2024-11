Ginevra, 26 nov. (askanews) – L’Onu ha rinnovato l’appello per un “cessate il fuoco permanente” in Libano, Israele e Gaza, mentre potrebbe essere annunciata una tregua tra Israele e Hezbollah. “L’unico modo per porre fine alle sofferenze delle persone di tutte le parti è un cessate il fuoco permanente e immediato su tutti i fronti in Libano, Israele e Gaza”, ha detto ai giornalisti a Ginevra Jeremy Laurence, portavoce Alto Commissario delle Nazioni per i Diritti Umani.