M.O., Putin: il disastro Gaza incomparabile con la guerra in Ucraina

M.O., Putin: il disastro Gaza incomparabile con la guerra in Ucraina

Mosca, 14 dic. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin durante la “linea diretta con la nazione”, ha sottolineato il “ruolo guida” del leader turco Recep Tayyip Erdogan nei negoziati sulla Striscia di Gaza. Putin ha definito un “disastro” ciò che sta accadendo nella Striscia di Gaza.

Nel conflitto in Ucraina non c’è nulla di simile a ciò che sta accadendo in termini di distruzione nella Striscia di Gaza, ha sottolineato il leader della Federazione Russa.

Erdogan aveva tentato di assumere un ruolo guida anche per la guerra in Ucraina, ma senza evidente successo.