Milano, 20 gen. (askanews) – “E’ dal 7 di ottobre che abbiamo deciso di non inviare più armi a Israele, non c’è da discutere su questo. E’ una decisione che è stata presa, l’abbiamo detto in Parlamento”. Il vicepremier è ministro degli Esteri Antonio Tajani – arrivando al congresso di Forza Italia di Milano – risponde così alla segretaria del Pd Elly Schlein, che ieri ha chiesto di non inviare più armi ad Israele.