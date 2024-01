M.O., Tajani: disponibili a eventuale missione Onu a comando arabo

Milano, 24 gen. (askanews) – “L’Italia è disponibile eventualmente, se dovrà esserci dopo la fine del conflitto una presenza delle Nazioni Unite nella Striscia di Gaza, a inviare uomini e donne in uniforme sotto il comando arabo, che è quello più giusto lì”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in Libano, dove è giunto in missione questa mattina.

“L’obiettivo è quello di concludere la guerra a Gaza per poi dar vita a una realtà che sia stabile: due popoli, due stati, con Israele che abbia la garanzia della propria sicurezza, nessuno può pensare di cancellare Israele dalla carta geografica e deve essere riconosciuto dai paesi vicini, compreso il futuro stato palestinese, il quale a sua volta dovrà essere riconosciuto da Israele”.