M.O., Tajani: obiettivo impedire regionalizzazione conflitto

Milano, 24 gen. (askanews) – “L’obiettivo della mia missione è quello di lavorare per ridurre la tensione, di vedere che non ci sia una regionalizzazione della guerra che c’è a Gaza, in Israele con Hamas dopo l’orribile eccidio di civili ebrei al confine con Gaza. Stiamo lavorando perché si possa raggiungere una soluzione positiva. Sappiamo che ci sono conflitti in tutta l’area, anche tra Hezbollah, nel sud del Libano, e Israele. In mezzo ci sono i nostri militari, io ho incontrato i nostri militari che sono nella parte meridionale del Libano. Questo Paese è importante per la stabilità, è importante che sia stabile anche il Libano e finalmente riesca ad eleggere il proprio presidente della Repubblica ed eleggere il governatore della banca centrale. L’Italia ha ottimi rapporti con Beirut. Dobbiamo lavorare con loro perche ci sia una situazione di equilibrio anche qui. Dobbiamo evitare che non si trovi una soluzione per il confine tra Libano e Israele. Noi sosteniamo la proposta americana perché poi possano tornare popolazioni civili sia israeliane sia Hezbollah ai confini tra i due paesi. Bisogna trovare una soluzione analoga a quella trovata per il confine marittimo”. Lo ha detto il ministro degli

Esteri Antonio Tajani dal Libano.