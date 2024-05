M.O., Tajani: ribadirò a Katz ferma opposizione a operazione Rafah

Roma, 15 mag. (askanews) – Tajani, nel colloquio telefonico previsto con l’omologo israeliano, Israel Katz, ha intenzione di ribadire “la nostra ferma opposizione a una operazione militare a Rafah”. Rispondendo al Question Time, il ministro ha sottolineato che “l’Italia ha a cuore il destino del popolo palestinese e ora la priorità è evitare una catastrofe umanitaria”, affermando che l’iniziativa “Food for Gaza” lanciata dall’Italia con il polo romano delle Nazioni Unite è operativa.

“Stiamo inviando cibo, medicine, materiali sanitari, foraggio per animali, camion per la distribuzione degli aiuti – ha precisato il ministro – ne riparlerò oggi pomeriggio al telefono con il ministro degli Esteri israeliano Katz, che ha anche partecipato a una riunione del tavolo, a cui rinnoverò la richiesta di massima assistenza per la consegna degli aiuti”.

“Ribadirò anche la nostra ferma opposizione a una operazione militare a Rafah – ha aggiunto – stiamo sollecitando Israele a raggiungere un cessate il fuoco, fornire un piano per la protezione dei civili, facilitare ulteriori evacuazioni, ristabilire i servizi essenziali e assicurare la protezione delle infrastrutture critiche. Temi al centro di una lettera al ministro Katz che ho promosso e firmato con altri colleghi del G7 europei ed extraeuropei”.