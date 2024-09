M.O: Tajani, 'un errore sanzionare singoli ministri Israele'

Roma, 19 set. (Adnkronos) - Per quanto accaduto in Libano, le sanzioni non possono arrivare dai Paesi membri ma dall'Ue: ''ci saranno valutazioni ma secondo me dare sanzioni ai singoli ministri israeliani è stato un errore. Non dobbiamo interrompere il dialogo diplomatico con I...

Roma, 19 set. (Adnkronos) – Per quanto accaduto in Libano, le sanzioni non possono arrivare dai Paesi membri ma dall'Ue: ''ci saranno valutazioni ma secondo me dare sanzioni ai singoli ministri israeliani è stato un errore. Non dobbiamo interrompere il dialogo diplomatico con Israele. Abbiamo sempre invitato Israele a lavorare per un accordo per il cessate il fuoco e continueremo a farlo come abbiamo fatto con l'Iran''. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa nella sede della stampa estera a palazzo Grazioli insieme al leader del Ppe spagnolo.