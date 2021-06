M5S: Aiello in aula ringrazia per solidarietà, 'non riusciranno ad intimidirci'

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – "Poco fa sono intervento in aula per ringraziare tutti coloro che mi hanno manifestato la propria vicinanza e solidarietà a seguito dell’aggressione subita domenica scorsa". Lo scrive il deputato M5S, Davide Aiello, su Fb.

"Grazie a tutti i cittadini casteldaccesi, ai miei familiari, a tutti i miei colleghi del MoVimento 5 Stelle e delle altre forze politiche che mi hanno fatto sentire meno solo e mi hanno fatto capire che non ho 'sbagliato a parlare'.

Temi come la legalità, il contrasto alle mafie, alla corruzione, al voto di scambio devono vederci tutti uniti. Se pensano di intimidirci non ci sono riusciti e non ci riusciranno. Noi non stiamo zitti!".