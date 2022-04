M5S, Alessandro Orsini sarà candidato alle prossime elezioni politiche?

Il Movimento 5 Stelle (M5S) non presenterà il professore della Luiss, Alessandro Orsini, alle prossime elezioni politiche-

Dal partito di Giuseppe Conte è arrivata una nuova smentita, dopo l’ennesimo avvicinamento al nome del professore della Luiss con il partito.

Lo staff pentastellato si è limitato a ribadire che una smentita è già stata fatta appena una settimana fa, e che la posizione rimane invarianta.

Ospite della puntata di domenica scorsa de Non è l’arena, Orsini aveva già smentito le voci che lo vedevano vicino ai Pentastellati in un dibattito con Massimo Giletti:

«Io non ho smentito questa bufala gigantesca perché ho voluto prendere in giro i miei detrattori e calunniatori. Mi sono fatto grandi risate in famiglia in questi giorni. È una bufala che non sta né in cielo né in terra. […] Il Movimento 5 Stelle non mi ha mai contattato, mai avuto contatti nella mia vita».