M5S: Anzaldi, 'Casalino pagato da Camera e Senato? Conte inventa doppio stipendio'

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – "Altro che taglio agli stipendi, Conte-M5s inventano lo stipendio doppio per Casalino: pagato sia da Camera che da Senato. Senza precedenti. Davvero i fondi parlamentari sono usati per il portavoce di un non parlamentare (Conte)? Fuori da ogni regola, Fico e Casellati chiariscano”.

Lo scrive su twitter il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi.

“Dopo il mega stipendio – twitta ancora Anzaldi – di Palazzo Chigi, dopo la casa pagata con i soldi del Senato, il portavoce di Conte vuole battere un nuovo record a spese degli italiani”.