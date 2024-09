M5S: Appendino, 'né di Conte né di Grillo ma della sua comunità'

M5S: Appendino, 'né di Conte né di Grillo ma della sua com...

Roma, 10 set (Adnkronos) – "Una scissione sarebbe un fallimento. C’è bisogno di un sano confronto interno per rilanciare battaglie identitarie attorno alle quali ravvivare quella voglia di scendere in piazza e quell’orgoglio di essere Movimento 5 Stelle". Lo dice Chiara Appendino a Repubblica, parlando del M5s.

"Il M5S non appartiene né a Conte né a Grillo ma alla sua comunità. Conte ha avviato un percorso costituente in cui la nostra comunità è chiamata a prendere la parola e sarà protagonista. Io credo in questo percorso e voglio dare il mio contributo sui temi di giustizia sociale", dice la vicepresidente del Movimento 5 Stelle.

"Il Movimento non accetterà mai di essere subalterno al Pd e a volte sui territori siamo stati fin troppo generosi con le coalizioni di centrosinistra", dice tra l'altro Appendino sottolineando: "Il renzismo è lontano anni luce da noi e non vogliamo averci a che fare".