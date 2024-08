M5S: Battelli ironizza e lancia proposte ricostituenti, 'fuori chi nomina Grillo'

Roma, 26 ago. (Adnkronos) - Sergio Battelli, ex parlamentare M5S poi passato al partito guidato da Luigi Di Maio dopo la scissione, ironizza sulle fibrillazioni che attraversano il Movimento e, in un post su Istagram, lancia le sue "proposte ricostituenti". "1. Sostituire la parole &l...

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – Sergio Battelli, ex parlamentare M5S poi passato al partito guidato da Luigi Di Maio dopo la scissione, ironizza sulle fibrillazioni che attraversano il Movimento e, in un post su Istagram, lancia le sue "proposte ricostituenti". "1. Sostituire la parole “Presidente” con “Imperatore Stellato” – scrive – 2. Stabilire un minimo di mandati, da 4 in su. 3. Sostituire le parole “democrazia diretta” con “Decide l’Imperatore stellato”; 4. Gli accordi elettorali verrano decisi sulla base delle poltrone che verranno concesse preventivamente; 5. Chi avrà più voti non sarà garantito, questa norma dovrebbe prendere il nome di “modello Bari”; 6. Il nome passerà da Movimento 5 stelle a Movimento 3 Carte: sei progressista sei vai alla festa dell’unità, sei Trumpiano se parli di Stati Uniti, Pacifista con brand #Pace per le europeee anche un po’ di destra quando devi piazzare gente e ti servono i voti. 7. Pronunciare le parole Grillo o Di Maio verrà punito con l’espulsione e allontanamento immediato dal partito", conclude.