Roma, 29 giu. (Adnkronos) – "Grillo su Conte 'non ha né visione politica, né capacità manageriali. Non ha esperienza di organizzazioni, né capacità di innovazione'. Hanno bloccato il Paese per mesi per tenerselo presidente del consiglio. E dopo mesi, arrivano alle nostre stesse conclusioni.

Senza parole". Così Teresa Bellanova di Iv su twitter.