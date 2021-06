Roma, 28 giu. (Adnkronos) – "Conte e Grillo? Vorrei che avessero la consapevolezza che stanno affrontando un problema non solo loro. Come passare da un movimento a un soggetto politico stabile, se non vogliono chiamarlo partito, è un problema serio e che riguarderà anche l'Italia del futuro.

Questo comporta strappi dolorosi ma non ragionino solo guardandosi la punta delle scarpe ma pensino al futuro della politica italiana". Così Pier Luigi Bersani ad Agorà Estate.